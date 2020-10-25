МЧС о причине и виновнике трагедии в Намском улусе

24 октября 2020 г. в 01.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят: частная баня, теплица и мастерская на улице Бабушкина в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены строения. Общая площадь пожара 60,5 кв.м. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

24 октября 2020 г. в 04.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном частном доме на улице Комсомольская в с. Крест-Кытыл Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел дом. В результате пожара он поврежден огнем на площади 180 кв.м. На месте пожара обнаружены погибшие: женщина 1989 г.р., четверо детей 2010, 2014, 2015 и 2020 г.р. Также есть пострадавший мужчина 1985 г.р. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

24 октября 2020 г. в 09.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание на танкере «Петр Бекетов» на улице Северная в ГО «Жатай» г. Якутска. На момент прибытия пожарного подразделения с носовой части судна был виден дым. В результате пожара огнем поврежден трюм на площади 1,5 кв.м. Пожарными спасен танкер. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, виновное лицо – работник, ущерба нет.

24 октября 2020 г. в 18.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на Вилюйском тракте в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения из окон был виден дым. В результате пожара огнем повреждены межэтажные перекрытия, стены на общей площади 50 кв.м. Пожарными спасено строение. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

24 октября 2020 г. в 21.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Мира в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. В результате пожара на открытой территории сгорел мусор на площади 0,5 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!