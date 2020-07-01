МЧС о лесном пожаре близ Батагая

Сегодня в соцсетях и мессенджерах распространяются фотографии и сообщения о том, что в Верхоянском улусе бушует лесной пожар, который приближается к Батагайской нефтебазе. Журналисты запросили информацию у МЧС.

— По информации, предоставленной главой села Батагай угрозы перехода огня на населенный пункт и нефтебазу нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.