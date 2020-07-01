01.07.2020
22:24
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Происшествия

МЧС о лесном пожаре близ Батагая

Сегодня в соцсетях и мессенджерах распространяются фотографии и сообщения о том, что в Верхоянском улусе бушует лесной пожар, который приближается к Батагайской нефтебазе. Журналисты запросили информацию у МЧС.

 — По информации, предоставленной главой села Батагай угрозы перехода огня на населенный пункт и нефтебазу нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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