МЧС о безопасности детей во время каникул

В республике для школьников начинается период осенних каникул. Это означает, что у ребят появится много свободного времени, которое нужно провести не только интересно, но и безопасно. К сожалению, не все родители могут организовать их досуг – чаще всего дети оказываются предоставленными самим себе.

Наиболее опасное место для ребенка – это проезжая часть. С приходом холодов на дороге появляется гололедица. Взрослые обязательно должны напомнить, что игры на проезжей части недопустимы. Переходить дорогу нужно только по зебре и на светофорах, при этом убедиться, что все машины остановились. Очень важно быть внимательными, убрать из рук смартфоны, не идти в наушниках: в них можно не услышать звуки приближающегося автомобиля.

Недопустимо проверять на прочность первый лед, это несет смертельную опасность! К сожалению, многие дети любят выходить на лед ради забавы. Опасно находиться непосредственно вблизи воды, особенно на крутых склонах, можно поскользнуться и упасть в холодную воду. Статистика показывает, при падении в воду шансы выбраться ребенку самостоятельно минимальны. Ледяная вода моментально сковывает движения, одежда начинает тянуть ко дну, дети от испуга и ужаса теряются.

Находясь дома, ребенок должен строго соблюдать правила пожарной безопасности. Бытовой травматизм – самый распространенный, и причина его в большинстве случаев – невнимательность родителей, которые не только оставляют ребенка без присмотра, но и оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывают окна. Необходимо научить ребенка самостоятельно определять степень опасности. Расскажите детям, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом – порезаться, а кипятком – ошпариться.

Не оставляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися печами. Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в доме на видном месте. А еще лучше выучить наизусть: телефон службы спасения – «101», единый номер вызова всех экстренных служб – «112».

Родители должны обязательно знать, куда направляются дети и как планируют проводить время. Чем чаще родители, бабушки и дедушки будут напоминать ребенку о простых правилах безопасного поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и научится правильно вести себя в той или иной ситуации. Помните: обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!