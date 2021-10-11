МЧС: Завершена навигация маломерных судов
– В настоящее время на территории республики идет интенсивное ледообразование –
довольно опасное явление на водоемах. В этот период создаются сезонные риски, связанные с
провалом людей и автотранспорта под лед. В группе риска находятся дети, оставленные без
присмотра взрослых, рыбаки, охотники, водители транспортных средств, а также граждане,
которые, пренебрегая советами инспекторов ГИМС, выходят на неокрепший и непрочный опасный
осенний лед, – сказала Аурика Смирнова, главный государственный инспектор по маломерным
судам РС (Я).
Инспекторами Центра ГИМС проводится комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности людей на воде: мониторинг водных объектов, рейды и патрулирования,
индивидуальные беседы с населением. В учебных заведениях и организациях проводятся
профилактические лекции и уроки безопасности.
С 11 октября 2021 года полностью завершена навигация для маломерных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых в некоммерческих целях на территории Республики Саха (Якутия). Риск возникновения происшествий становится крайне высоким, в связи с чем призываем всех судоводителей помнить об ответственности и не нарушать правила эксплуатации маломерных судов.
По завершении навигационного периода необходимо провести тщательное обслуживание и
консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение и безопасный отстой.
Маломерные суда должны храниться на берегу в специально отведенном для этого месте или
помещении. При отсутствии помещения разрешается хранение маломерных судов на открытом
воздухе под навесом или накрытыми брезентом. Подвесные лодочные моторы, оборудование,
предметы снабжения с маломерного судна снимаются и консервируются в соответствии с
инструкциями заводов-изготовителей. Хранение маломерных судов, заправленных ГСМ и водой,
запрещается.
Уважаемые жители и гости республики, помните об ответственности и не нарушайте
правила безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период!
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