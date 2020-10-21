МЧС: И снова о погоде

По данным ЯУГМС, в ближайшие сутки, 22 октября, в Усть-Майском, Алданском Томпонском, Таттинском районах ожидается снег, местами сильный. Ветер в Нерюнгринском районе порывами до 15-20 м/с, местами метель.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра и сильного снега, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации.

При выпадении осадков необходимо плотно закрыть окна в домах. По возможности оставайтесь дома, примите меры по максимальному утеплению вашего дома (квартиры) и уплотнению всех имеющихся зазоров и щелей в оконных и дверных проемах, приготовьте теплую одежду. Пейте больше горячего чая, постарайтесь не употреблять алкоголь. При использовании электрообогревателей соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, автоводителям необходимо быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. Важно иметь в машине дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Постарайтесь воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и снега. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям и под деревьями.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «101», «112».