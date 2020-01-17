МЧС: Глубина воды в иордани – чуть более 4 метров

– Глубина воды в данном месте составляет чуть более 4 метров, толщина льда – около 82-85 см. Для удобства граждан будут оборудованы пункты обогрева. Всего на территории г. Якутска будут функционировать три купели на территории «Зеленого луга», Водоканала, а также в городском округе пос. Жатай, – сообщила заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Майя Жиркова.

Стоит отметить, что всего на территории Республики Саха (Якутия) с 18 по 20 января планируется к открытию 44 места для проведения обрядовых мероприятий из них 35 купелей и 9 прорубей для забора воды. Для обеспечения безопасности верующих на территории всей республики будут задействованы свыше 670 человек из числа сотрудников МЧС России, спасателей Службы спасения Якутии, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей казачества и органов местного самоуправления, а также 160 единиц техники.

Добавим, что ежегодно число желающих посетить праздничное мероприятие меняется. Так, в прошлом году в Якутии в празднике Крещение приняло участие свыше 35 тыс. человек.

Чтобы православный праздник Святое Богоявление прошел без происшествий, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует соблюдать следующие правила:

• окунаться следует в специально оборудованных прорубях;

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

• если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

Запрещается:

• купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• подавать крики ложной тревоги;

• загрязнять и засорять купель;

• подъезжать к купели на автотранспорте