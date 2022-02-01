Матвиенко выразила поддержку проекта строительства в Якутии важного объекта

В настоящее время проектно-сметная документация строительства нового здания медицинского института СВФУ находится на государственной экспертизе. Об этом сообщил глава республики, подводя итоги первого месяца текущего года в эфире НВК «Саха».

При развитии материально-технической базы мединститут СВФУ готов расширять масштабы подготовки кадров, закрывая потребности Якутии и севера-востока страны.

«Мы сегодня видим, что медицинских кадров не хватает не только в сельской местности, но и в городах. Это во многом из-за недостаточной подготовки кадров не только у нас в Якутии, но и в целом по стране», – сказал Айсен Николаев.

Как отметил руководитель региона, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко недавно на встрече выразила поддержку в решении вопросов финансирования строительства здания медицинского института.

«Уверен, с ее помощью и при поддержке министерства высшего образования и науки России, нам удастся включить проект в план строительства и финансирования из федерального бюджета. Это качественным образом изменит вопросы подготовки кадров для нашей медицины – кадров современных, нужных, которые будут работать во благо здоровья каждого жителя Якутии», – резюмировал Ил Дархан.