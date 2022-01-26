26.01.2022
21:21
253

Якутия

Валентина Матвиенко поддержала строительство Ленского моста и инфекционной больницы

В начале января глава республики встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной МатвиенкоАйсен Николаев отметил, что председатель Совета Федерации всегда очень тепло относится к Якутии и поддерживает регион. сообщает ЯСИА.

«Благодаря ее личному участию сегодня на территории Якутии реализуются два проекта – строительство онкологического диспансера за счет федеральных средств и программа «Дети Арктики». На встрече мы обсудили как новые, так и старые вопросы – Ленский мост, строительство которого Совет Федерации поддерживает. Валентина Матвиенко выразила готовность Совета Федерации более активно участвовать в решении вопросов федерального финансирования. Также это вопросы строительства медицинского института Северо-Восточного федерального университета и создание в республике инфекционной больницы. У нас, к сожалению, до сих пор нет специализированной службы и здания. Ковид показал, что на материально-технической базе 60-70-хх годов работать крайне сложно. Мы закончили разработку проектно-сметной документации, сейчас она находится в Госэкспертизе, и мы надеемся с 2023 года при поддержке Валентины Ивановны финансирование данного объекта открыть», — сообщил Айсен Николаев.ht

Также Матвиенко предложила в декабре этого года, к завершению мероприятий к 100-летию республики, провести Дни Якутии в Совете Федерации Федерального собрания.


Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх