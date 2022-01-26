Валентина Матвиенко поддержала строительство Ленского моста и инфекционной больницы

В начале января глава республики встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Айсен Николаев отметил, что председатель Совета Федерации всегда очень тепло относится к Якутии и поддерживает регион. сообщает ЯСИА.

«Благодаря ее личному участию сегодня на территории Якутии реализуются два проекта – строительство онкологического диспансера за счет федеральных средств и программа «Дети Арктики». На встрече мы обсудили как новые, так и старые вопросы – Ленский мост, строительство которого Совет Федерации поддерживает. Валентина Матвиенко выразила готовность Совета Федерации более активно участвовать в решении вопросов федерального финансирования. Также это вопросы строительства медицинского института Северо-Восточного федерального университета и создание в республике инфекционной больницы. У нас, к сожалению, до сих пор нет специализированной службы и здания. Ковид показал, что на материально-технической базе 60-70-хх годов работать крайне сложно. Мы закончили разработку проектно-сметной документации, сейчас она находится в Госэкспертизе, и мы надеемся с 2023 года при поддержке Валентины Ивановны финансирование данного объекта открыть», — сообщил Айсен Николаев. ht

Также Матвиенко предложила в декабре этого года, к завершению мероприятий к 100-летию республики, провести Дни Якутии в Совете Федерации Федерального собрания.



