Матвиенко: Мост через Лену — это не просто амбиции руководства, а жизненная необходимость!

Глава республики Айсен Николаев во время выступления на «Часе субъекта» в Совете Федерации отметил строительство Ленского моста как ключевой проект, связующий огромное пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что реализация проекта должна быть ускорена, сообщает ЯСИА.

«Мост соединит единый транспортный узел, три федеральные и пять региональных автодорог, амуро-якутскую железнодорожную магистраль, международный аэропорт и речной порт. Это повысит эффективность ранее вложенных огромных инвестиций в инфраструктуру. Арктика и Дальний Восток становятся территориями новых транспортных коридоров для экспортного доминирования России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Серьёзным сдерживающим фактором является то, что энергосистема и транспортные коридоры созданы для потребностей экономики 70-80-х годов. Для полноценного вовлечения в хозяйственный оборот месторождений Якутии необходимо создание сквозного автомобильного проезда с Восточной Сибири от Иркутска к Охотскому морю через территорию Якутии и Магаданской области», — сказал глава республики.

Мост через Лену станет ключевым звеном создания автомобильного проезда из Восточной Сибири через Якутию в Магаданскую область с выходом к Охотскому морю. Параллельно открываются возможности и для строительства железной дороги до Магадана. В Совете Федерации отметили, что Якутия показывает хорошие показатели экономического роста, и выразили готовность поддержать предложения региона.

«Стремительно развивающемуся региону необходима современная доступная и надёжная инфраструктура. Наиболее важной задачей является повышение транспортной связанности Якутии, только 20,9% населения проживают в зоне круглогодичного транспортного сообщения, это требует серьёзного федерального внимания. Необходимо заниматься комплексно вопросами расширения транспортной сети: от реконструкции аэропорта до строительства автодорог и мостовых переходов. Руководство республики справедливо поднимает эти вопросы, без поддержки федерального центра их не решить. Главная мечта жителей региона — строительство моста через Лену. Это не просто амбиции руководства, а жизненная необходимость! Федеральный бюджет включил вопрос на 2025 год, надо делать всё, чтобы строительство началось раньше», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.