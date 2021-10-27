Матвея Евсеева поздравили Ил Дархан и Ил Тумэн

Народному депутату Якутии Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ 26 октября исполнилось 57 лет. Парламентария со знаменательным днем поздравили глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей ЕРЕМЕЕВ.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выразил благодарность Матвею Евсееву за весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и Российской Федерации.

«Вы много сил, энергии отдали в создание одной из лучших промышленных компаний Республики Саха (Якутия) «Алмазы Анабара», которая способствует укреплению алмазодобывающей отрасли как стратегического направления в промышленном развитии Якутии, а сегодня успешно развиваете «АРКТИК КАПИТАЛ». Мы высоко ценим ваш опыт, профессионализм, общественную активность и плодотворную работу по развитию промышленности, направленную на поддержку социально – экономического развития арктических районов республики и широкое привлечение местных кадров. В знаменательный для Вас день желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных достижений и исполнения всех намеченных планов. Счастья вам и вашим близким.», — пожелал глава Республики Саха (Якутия).

«Уважаемый Матвей Николаевич! От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и энергии, успехов и плодотворной деятельности во благо развития Республики Саха (Якутия), мира и благополучия Вам и Вашим близким!», – отметил в своей поздравительной телеграмме председатель парламента Якутии Алексей Еремеев.

Биографическая справка:

Образование:

В 1990 г. окончил горный факультет Якутского государственного университета по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

В 2004 году окончил финансово-экономический институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

1983 — 1985 гг.- служба в рядах Советской Армии;

1986 — 1992 гг. — ученик проходчика, проходчик, взрывник на руднике «Нежданинский» горно-обогатительного комбината «Джугджурзолото» производственного объединения «Якутзолото»;

1992 — 1996 гг. — председатель старательской артели «Горняк», председатель правления ТОО «Горняк»;

1995 — 1997 гг. — председатель правления Ассоциации старателей Республики Саха (Якутия) «Золотой Союз»;

1997 — 2016 гг. — генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара»;

С мая по октябрь 2016 г. — вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО);

2018 — по настоящее время — генеральный директор ООО «АРКТИК КАПИТАЛ».

Действительный член Академии горных наук России.

Заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Ассамблея народов России», сопредседатель общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)».

Награды и звания:

Награжден Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, золотым знаком «Горняк России», почетным знаком «Первооткрыватель месторождения».

Кавалер орденов Петра Великого и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Отличник сельского хозяйства.

Награжден орденами «Полярная звезда», «Звезда Отечества», Грамотой Президента Республики Саха (Якутия), Грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Почетным знаком «За укрепление мира и дружбы народов», медалью «Совет Федерации. 20 лет».

Почетный гражданин Олекминского, Сунтарского, Анабарского и Хангаласского улусов.

Народный депутат Республики Саха (Якутия) III, IV, V, VI созывов.