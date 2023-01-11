Матвей Евсеев принял участие в решении проблем нехватки мест в школах

ООО «Главстрой», входящее в группу компаний «АРКТИК КАПИТАЛ», генеральным директором которого является народный депутат Якутии Матвей Евсеев, введено дополнительное здание к средней школе № 12 в с. Пригородное ГО «Якутск».

Здание построено в рамках государственно-частного партнерства по Национальному проекту «Образование» — «Современная школа», направленного на обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающим современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

Вопрос о необходимости увеличения мест в школе села Пригородное поднимали с 2018 года. Здание школы №12 на 120 мест, в последние годы стало малым, так как обучение проходит в две смены и в приспособленных 34 классах здесь обучались 669 учеников.

«Из-за нехватки мест в прежнем здании школы, все более-менее подходящие помещении нам пришлось оборудовать под классы», — прокомментировал директор СОШ № 12 Михаил Уйгуров.

Он отметил, что к началу 2023 года благодаря компании «АРКТИК КАПИТАЛ» и народного депутата республики Матвея Евсеева школа получила отличное дополнительное здание.

Народный депутат республики Матвей Евсеев: «Мы рады, что наша компания смогла в кратчайшие сроки обеспечить образовательное учреждение новым зданием, отвечающим современным требованиям не только по комфортности – лифтами, многочисленными местами гигиены, зонами отдыха, просторной столовой с различными цехами, актовым залом и так далее, но и технической оснащенностью».

Общая площадь нового здания составляет более 5 тысяч квадратных метров. В ней будут учиться 330 учащихся, что в три раза больше здания школы 2006 года постройки. В новом трехэтажном здании школы теперь имеются 30 учебных классов, оснащенных современным учебным оборудованием; есть просторная библиотека; спортзал с игровыми комплексами и тренажерами; мастерская трудового обучения; есть актовый зал на 300 мест, школьная столовая.

Матвей Николаевич отметил, что современное образование детей требует создания соответствующих условий, в том числе, со стороны материально-технической базы школ, независимо от места их расположения, отдаленности от центра, статуса школы — городская она или сельская. Средняя общеобразовательная школа № 12 – это пригородная сельская школа. Но с перспективой дальнейшего увеличения количества учащихся из-за освоения и застройки территорий города Якутска в сторону Покровского тракта. Сейчас повсеместно в рамках Национального проекта «Образование» в школах внедрены различные обучающие проекты и программы.

В рамках договора о государственно-частном партнерстве и согласно проекта мы обеспечили школу не только качественной мебелью, но и лингафонными кабинетами, мультимедийными экранами, компьютерными классами, музыкально-световым оборудованием и многим- многим другим. Поэтому могу с уверенностью сказать, что в новом дополнительном здании школы в селе Пригородное созданы все условия для качественного и разностороннего обучения и воспитания детей, для эффективной работы педагогов, — сказал народный депутат Якутии Матвей Евсеев.