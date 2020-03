Новый народный депутат Якутии

View this post on Instagram

Поздравляю Матвея Николаевича Евсеева с победой на выборах по Арктическому одномандатному избирательному округу №35. Эта победа — доказательство доверия избирателей, которую он заслужил своей работой. Матвей Николаевич принадлежит к числу тех руководителей, которые умеют видеть перспективные направления развития, собрать эффективную команду единомышленников и успешно организовать процесс реализации крупных проектов. Предстоит серьёзная работа по обеспечению социально-экономического развития Арктики, повышению уровня жизни ее населения. Убежден, что высокие личные и деловые качества Матвея Николаевича найдут своё достойное применение в деятельности Ил Тумэн, направленной на улучшение жизни граждан и социально-экономического развития Арктических районов Якутии. Желаю крепкого здоровья, реализации всего задуманного и успехов в труде на благо республики и страны. #Якутия #СахаСирэ #Выборы #Победа #Арктика #ИлТумэн #ЕдинаяРоссия