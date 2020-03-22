Новый народный депутат Якутии

Завершились дополнительные выборы в Ил Тумэн по Арктическому одномандатному избирательному округу в четырех районах — Абыйском, Аллаиховском, Нижнеколымском и Усть-Янском. Абсолютным победителем по итогам голосования стал Матвей ЕВСЕЕВ. Он набрал 47,78% голосов.

Всего было зарегистрировано четыре кандидата. В том числе кандидаты от других парламентских партий. Потому во всех четырех улусах выборы получились конкурентными. Об этом свидетельствуют результаты явки и голосования.

Айсен НИКОЛАЕВ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», на своей инстаграм странице поздравил Матвея Евсеева с уверенной победой:

«Поздравляю Матвея Николаевича Евсеева с победой на выборах по Арктическому одномандатному избирательному округу №35. Эта победа — доказательство доверия избирателей, которую он заслужил своей работой.

Матвей Николаевич принадлежит к числу тех руководителей, которые умеют видеть перспективные направления развития, собрать эффективную команду единомышленников и успешно организовать процесс реализации крупных проектов.

Предстоит серьёзная работа по обеспечению социально-экономического развития Арктики, повышению уровня жизни ее населения. Убежден, что высокие личные и деловые качества Матвея Николаевича найдут своё достойное применение в деятельности Ил Тумэн, направленной на улучшение жизни граждан и социально-экономического развития Арктических районов Якутии.

Желаю крепкого здоровья, реализации всего задуманного и успехов в труде на благо республики и страны».