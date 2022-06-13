13.06.2022
14:54
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Некролог

Матвей Евсеев и АРКТИК КАПИТАЛ соболезнуют…

От имени коллектива «АРКТИК КАПИТАЛ» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой ветерана жилищно-коммунального хозяйства, строительства и промышленности, обладателя Знака отличия «Гражданская доблесть», генерального директора Акционерного общества «ВостокТехТорг»
ДУРНАЕВА Павла Абдурахмановича.
Светлая память о нем будет жить в наших сердцах вечно.

Источник: Матвей Николаевич ЕВСЕЕВ, генеральный директор "АРКТИК КАПИТАЛ", народный депутат РС (Я).

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