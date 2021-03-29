Матвей Евсеев: Горожане увидят, что есть хозяин…

Своим мнением о победе представителя «Единой России» Евгения Григорьева на досрочных выборах мэра Якутска поделился народный депутат Якутии, генеральный директор ООО «Арктик Капитал» Матвей Евсеев:

— Я доволен тем, что все-таки горожане дали большой аванс доверия Григорьеву. Мне импонирует, что у него есть конкретный план, который можно выполнить. Все четко, ясно и достижимо. Что еще мне понравилось – это командная работа, единомышленники, которые его поддерживали. В городе проблем очень много, это коммуникации, это большой объем работы, а он говорит, что все это сделает. Все посчитано – сколько денег надо, времени, народу. Горожане увидят, что есть хозяин, который радеет за Якутск и работает. Я надеюсь, что он осуществит все намеченные планы, и мы увидим начало пути, — подчеркнул депутат. Кроме того, Матвей Евсеев отметил, что «если будет больше таких ребят будет и трудных выигрышей, имидж партии изменится». «Настоящая победа — это когда планы исполняются и люди довольны», — заключил собеседник.



