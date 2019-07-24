Матрена Сыромятникова: Аконит – моя панацея

Матрене Ильиничне никак не дать ее семидесяти лет. Выглядит она намного моложе и одним из факторов хорошего самочувствия считает лечение аконитом, более известным в нашей стране под названием «борец». Эта удивительная трава помогла ей побороть собственные недуги. Более шести лет якутская травница собирает аконит и делает настои для себя, близких и тех, кто также верит в силу борца.

Царь-лекарь

Аконит, как и многие целебные травы – ядовитое растение. По преданиям, им был отравлен великий Тамерлан, тюбетейку которого недруги пропитали соком аконита. Поэтому применять лекарство нужно с большой осторожностью, хранить в темном, недоступном для детей месте, под наблюдением опытного фитотерапевта или травника.

Одно из самых известных упоминаний аконита в литературе — роман Солженицына «Раковый корпус», где описаны целебные свойства борца в противостоянии со столь серьёзным недугом. О противоопухолевых свойствах аконита писали даже в древнем тибетском трактате «Чжуд-Ши», в советские годы его активно исследовали как средство для альтернативной онкологии. В официальной медицине его используют как обезболивающее средство.

В России растет более 75 видов борца, и все они имеют примерно одинаковую концентрацию яда, но наш, якутский аконит, как и все северные травы, сильнее, концентрированнее, если можно так выразиться, многих своих южных собратьев.

Знак предков

Матрена Ильинична с детства интересовалась цветами. Она даже выкапывала понравившиеся полевые растения и сажала их в своем дворе.

Но лекарственные свойства растений ее, финансиста по профессии, начали интересовать гораздо позже, когда ее собственное здоровье потребовало пристального внимания.

— Когда мне было 62 года, у меня сильно болели суставы, мучали артриты, артрозы, была пяточная шпора, — вспоминает моя собеседница. – Официальная медицина такие заболевания не лечит. Врачи говорили, что это старость…

Именно тогда ее заинтересовали лекарственные травы. Она начала много читать о них, искать то, что может исцелить. И нашла траву, как она считает, благодаря провидению.

— Мой отец был кадровым охотником, — рассказывает травница. – Мы с ним были очень близки, и когда он умер, мне его сильно не хватало. Похоронили мы его на родовом кладбище, куда я ходила довольно часто. И вот летом я увидела, что на могиле отца выросли красивые синие цветочки. Я выкопала три стебля и взяла с собой.

Фотографию цветка отправила знакомой — ученой-биологу. Та ответила, что это аконит, известное лекарственное растение. С этого все и началось.

Все излечит, исцелит

— Где-то год я изучала всю информацию, читала разную литературу, прежде чем начать делать настойки аконита. На второй год решилась и начала лечиться. Через три месяца вылечила все свои суставы и с тех пор про них не вспоминала.

Женщина на этом не остановилась и после перерыва продолжила лечение, избавившись от астматического бронхита, цистита и многих других заболеваний, которые к старости имеются практически у всех якутян, включая пресловутый остеохондроз.

— Я даже руку поднять не могла, а когда все старые болячки улетучились, я страстно захотела помогать другим, — говорит Матрена Ильинична. – У одной женщины в Намцах болела нога. Говорили, что это рак, и она практически умирала. Аконит помог ей. Как позже мы выяснили, это была гангрена. Она сейчас жива, здорова.

После этого обратились устьалданцы. У женщины была болезнь Бехтерева, 3,5 года она была на инвалидности и тоже тихонько умирала. Ноги распухли, отеки были просто огромные. Когда Матрена Ильинична приехала к ним домой, больная была без сознания. За 12 часов компрессы сняли все отеки, через три дня женщина уже могла ходить.

И таких случаев, благодарных отзывов у Матрены Ильиничны очень много. Пишут с разных уголков Якутии и даже из-за пределов люди, которым помог аконит. Заболевания такие разные, что растение кажется буквально эликсиром жизни.

Под наблюдением врачей

Чтобы узнать о свойствах чудо-травы, Матрена Ильинична связалась с врачом высшей категории, ученым секретарем Секции фитотерапии СПб Научного общества терапевтов им. С.П. Боткина Алефировым Андреем Николаевичем, изучающим свойства аконита.

— Повезла в Питер целый чемодан нашего аконита: корни, стебли, цветы, семена, — рассказывает травница. – Все взяли в лабораторию, исследовали химический состав, и на личном приеме Андрей Николаевич признал, что наш аконит – лучший в стране. «Я был один на всю страну, кто лечит людей аконитом, а вы теперь – вторая», — так он мне и сказал.

В Якутии она также общается со многими врачами, среди которых замечательный в прошлом хирург-онколог Юрий Павлович Степанов. Почему-то за аконитом чаще всего обращаются пациенты онкодиспансера.

— Да, аконит часто становится последней надеждой, и нередко эту надежду оправдывает. Но фитотерапия не опровергает официальную медицину, не конкурирует с ней, а помогает. И, конечно, все и всегда надо делать под наблюдением врача-фитотерапевта и опытного травника. Самолечения допускать нельзя.

Виню себя, что помогаю не всем

— Когда я вижу своих сверстниц или даже женщин моложе, хромающих или с тросточкой, с одышкой, увеличенной щитовидной железой, я виню себя, что мой аконит недоступен для них по какой-то причине. Может, он дорог для них (бутылочка в 200 мл стоит 1000 рублей. – Авт.), может, они не знают о его силе и возможностях. Это ведь моя недоработка!

Матрена Ильинична собирает аконит три раза в год: когда цветет, дает семена и осенью, когда сила концентрируется в корне. За годы практики она выработала оптимальные рецепты для разных настоек.

— Раньше настойка была довольно крепкой, сейчас раствор я делаю 10%-ный. Остальная часть – отвар полыни, который в старину наши предки употребляли в пищу. Полынь тоже имеет много полезных свойств, в том числе седативных. Эти травы очень хорошо сочетаются. Для разных заболеваний я добавляю в свою настойку корни, семена или стебли.

Сейчас настойку аконита официально апробируют на больной туберкулезом. Были неоднократные случаи исцеления.

Эликсир молодости

— Вы очень молодо выглядите. Это тоже аконит?

— Я считаю, что да. Я делаю даже скраб и крем из аконита, и кожа после процедур становится белой и нежной, как у младенца. А если втирать аконит в корни волос, можно даже зарастить лысину.

Когда утром я чувствую тяжесть, то выпиваю настойку и делаю растирание. После чего чувствую себя 20-летней. В детстве я ходила на гимнастику, и, может быть, поэтому появляется желание сделать кувырок. Ты чувствуешь в себе небывалые силы. Вот такая это чудо-трава!

Мечта

— Было бы очень удобно иметь свою гостиницу или место, где больные могли бы находиться во время лечения аконитом, где я могла бы наблюдать за пациентами, помогать им, — делится Матрена Ильинична.

В Санкт-Петербурге есть клиника «Аконит», а здесь, конечно, до открытия клиники далеко, но народная молва приводит к акониту многих отчаявшихся людей.

— Аконит очень эффективно лечит язву желудка, все желудочно-кишечные заболевания, женские, мужские болезни, щитовидку, псориаз и даже сахарный диабет, который считается неизлечимым, — говорит травница. — Он универсален и нельзя забывать, что крайне ядовит. Поэтому изучайте соответствующую литературу, обращайтесь к специалистам.