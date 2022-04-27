27.04.2022
20:33
46

Якутия

Матрена Семеновна Гоголева — ровесница республики

Матрена Семеновна Гоголева — ровесница республики. Она в этом году справила вековой юбилей и получила почетный юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской АССР». Ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР, учитель учителей республики и почетный ветеран системы образования.

Фото: Соцсети
Источник: тгк Новости Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх