Матрена Семеновна Гоголева — ровесница республики

Матрена Семеновна Гоголева — ровесница республики. Она в этом году справила вековой юбилей и получила почетный юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской АССР». Ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР, учитель учителей республики и почетный ветеран системы образования.

Фото: Соцсети Источник: тгк Новости Якутии

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