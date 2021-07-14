Матрена Ноговицына – первая чемпионка мира по шашкам из якутян!

Международный гроссмейстер, уроженка Чурапчинского улуса Матрена Ноговицына досрочно за один тур стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Соревнования прошли в эстонском городе Таллинн.

«Поздравляю нашу спортсменку, её тренеров, Федерацию шашек республики. В очередной раз наши спортсмены славят наш улус. Матрена стала первой чемпионкой в истории Якутии, в России второй чемпионкой мира в классической программе. В районе уделяется особое внимание развитию физической культуры и массового спорта», — сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

Мама победительницы – Мария Николаевна рассказала, что Матрена росла в семье «технарей» и шашистов. «Ее отец – Степан Тимофеевич – кандидат в мастера спорта по шашкам. В шашки играли его отец и братья. По моей линии – все выбрали технические профессии.

Матрена с детства играла в шашки, с пяти лет. И в детском саду играла, и в школе.