14.07.2021
10:55
155

Спорт

Матрена Ноговицына – первая чемпионка мира по шашкам из якутян!

Международный гроссмейстер, уроженка Чурапчинского улуса Матрена Ноговицына досрочно за один тур стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Соревнования прошли в эстонском городе  Таллинн. 

«Поздравляю нашу спортсменку, её тренеров, Федерацию шашек республики. В очередной раз наши спортсмены славят наш улус. Матрена стала первой чемпионкой в истории Якутии, в России второй чемпионкой мира в классической программе. В районе уделяется особое внимание развитию физической культуры и массового спорта», — сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

Мама победительницы – Мария Николаевна рассказала, что Матрена росла в семье «технарей» и шашистов. «Ее отец – Степан Тимофеевич – кандидат в мастера спорта по шашкам. В шашки играли его отец и братья. По моей линии – все выбрали технические профессии. 

Матрена с детства играла в шашки, с пяти лет. И в детском саду играла, и в школе.

«Даже не представляю ее за другим занятием. Понятно, что свободного времени практически нет. Но если выпадает, мы любим отдыхать на природе. Дочка читает, встречается с друзьями, любит готовить. Как мама, я желаю ей помимо спортивных успехов, женского и материнского счастья. Но Матрена сказала в шутку, что, когда станет чемпионкой мира по классическим шашкам, тогда будет думать о семье».

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх