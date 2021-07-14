Матрена Ноговицына – первая чемпионка мира по шашкам из якутян!
Международный гроссмейстер, уроженка Чурапчинского улуса Матрена Ноговицына досрочно за один тур стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Соревнования прошли в эстонском городе Таллинн.
«Поздравляю нашу спортсменку, её тренеров, Федерацию шашек республики. В очередной раз наши спортсмены славят наш улус. Матрена стала первой чемпионкой в истории Якутии, в России второй чемпионкой мира в классической программе. В районе уделяется особое внимание развитию физической культуры и массового спорта», — сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.
Мама победительницы – Мария Николаевна рассказала, что Матрена росла в семье «технарей» и шашистов. «Ее отец – Степан Тимофеевич – кандидат в мастера спорта по шашкам. В шашки играли его отец и братья. По моей линии – все выбрали технические профессии.
Матрена с детства играла в шашки, с пяти лет. И в детском саду играла, и в школе.
«Даже не представляю ее за другим занятием. Понятно, что свободного времени практически нет. Но если выпадает, мы любим отдыхать на природе. Дочка читает, встречается с друзьями, любит готовить. Как мама, я желаю ей помимо спортивных успехов, женского и материнского счастья. Но Матрена сказала в шутку, что, когда станет чемпионкой мира по классическим шашкам, тогда будет думать о семье».
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