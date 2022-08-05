05.08.2022
09:17
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Финансы
Маткапитал разрешили использовать еще на одни нужды
Путин подписал соответствующий указ.
Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому россияне могут использовать материнский капитал на еще одни нужды.
Маткапитал разрешили направлять на частные образовательные услуги в РФ.
Говорится про оплату образовательных услуг, которые предоставляют индивидуальные предприниматели.
С указом уже можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Стоит добавить, что российские власти также поддерживают инициативу о том, чтобы граждане могли оплачивать пребывание ребенка в частном детском саду из средств материнского капитала.
Фото: kremlin.ru, архивное фото
Источник: YakutiaMedia
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