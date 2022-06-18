18.06.2022
16:05
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Финансы

Материнский капитал: что нужно знать?

Как получить сертификат на материнский капитал? Он приходит в личный кабинет мамы на Госуслугах автоматически после регистрации рождения ребенка. Или можно отправить заявление.

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Как подать заявление на погашение ипотеки маткапиталом? Это удобно делать через Госуслуги или напрямую в банке.

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Можно ли оплатить маткапиталом общежитие при вузе? Да, заявление можно подать через Госуслуги. Но только если ребенку, с рождением которого назначен маткапитал, исполнилось 3 года.

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Можно ли оплачивать маткапиталом частный детский сад? Да, если есть лицензия на образовательную деятельность. Заявление можно подать через Госуслуги.

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Когда перечисляются деньги по заявлению на распоряжение? Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, при необходимости — продление до 20 рабочих дней. На перечисление денег — еще 5 рабочих дней.

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Как узнать остаток маткапитала?Через Госуслуги — быстро и бесплатно. Больше информации о господдержке семей с детьми — в соцсетях «Госуслуги: для родителей». Подпишитесь, чтобы быть в курсе важного!

Фото: @gosuslugi
Источник: @gosuslugi

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