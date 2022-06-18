Материнский капитал: что нужно знать?

Как получить сертификат на материнский капитал? Он приходит в личный кабинет мамы на Госуслугах автоматически после регистрации рождения ребенка. Или можно отправить заявление.

Как подать заявление на погашение ипотеки маткапиталом? Это удобно делать через Госуслуги или напрямую в банке.

Можно ли оплатить маткапиталом общежитие при вузе? Да, заявление можно подать через Госуслуги. Но только если ребенку, с рождением которого назначен маткапитал, исполнилось 3 года.

Можно ли оплачивать маткапиталом частный детский сад? Да, если есть лицензия на образовательную деятельность. Заявление можно подать через Госуслуги.

Когда перечисляются деньги по заявлению на распоряжение? Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, при необходимости — продление до 20 рабочих дней. На перечисление денег — еще 5 рабочих дней.

Как узнать остаток маткапитала?Через Госуслуги — быстро и бесплатно. Больше информации о господдержке семей с детьми — в соцсетях «Госуслуги: для родителей». Подпишитесь, чтобы быть в курсе важного!