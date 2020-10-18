18.10.2020
13:41
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Культура
Материнские лики. Художники Якутии рассказывают
Особенную тему затронула в своем очередном проекте арт-галерея «Ургэл». Самую светлую, самую нежную, самую теплую — образ Матери. Материнство — это дар, это беззаветная, чистая, сильная любовь.
Выставка «Материнские лики (Рассказы художников)» стала откровением. Это обнажение подлинных чувств, раскрытие страниц жизни. В ней на равных участвуют и именитые мастера, и любители, ведь перед матерью все равны.
Новая выставка доступна для всех, она проходит онлайн, работы можно посмотреть на странице галереив Instagram.
https://instagram.com/urgel_art_gallery?igshid=1unobogd1maq8
Фото: https://instagram.com/urgel_art_gallery?igshid=1unobogd1maq8
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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