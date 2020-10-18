18.10.2020
13:41
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Культура

Материнские лики. Художники Якутии рассказывают

Николай Рязанский. «Эбээ килиэбэ», холст, масло, 2000 г.

Особенную тему затронула в своем очередном проекте арт-галерея «Ургэл». Самую светлую, самую нежную, самую теплую — образ Матери. Материнство — это дар, это беззаветная, чистая, сильная любовь.

Иннокентий Корякин. «Портет бабушки», холст, масло, 2018 г.

Выставка «Материнские лики (Рассказы художников)» стала откровением. Это обнажение подлинных чувств, раскрытие страниц жизни. В ней на равных участвуют и именитые мастера, и любители, ведь перед матерью все равны.

Михаил Старостин. Портрет матери — Степановой Анны Васильевны, меццотинто,1988г.

Новая выставка доступна для всех, она проходит онлайн, работы можно посмотреть на странице галереив Instagram.

https://instagram.com/urgel_art_gallery?igshid=1unobogd1maq8

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Друзья! Совсем скоро наступит особенный день — День матери. В связи с этим, галерея будет знакомить с работами художников, чьи картины предназначены любимым мамам, заботливым бабушкам. С радостью представляем открытку Миры Аргуновой. Вот что она рассказала нам: "Открытки «Мира Арт» я рисую с января 2011 года – скоро нашему бренду будет уже 10 лет. Рисовать открытки родным и близким было моим детским хобби. Открытки я не только рисовала – у меня была довольно обширная коллекция открыток на разных языках. В 2011 году решила попробовать рисовать их не только для себя, но и для других. Эта открытка посвящена самому дорогому человеку – маме. Говорят, Бог посылает каждому ангела-хранителя – и это мама. Не секрет, что мать угадывает желания малыша еще задолго до того, как он научится говорить. Когда ребенок вырастает, даже на расстоянии, мать чувствует, что с ним происходит. Незримая связь ребенка с матерью сохраняется на протяжении всей жизни. Мы с мамой — родные души, можно сказать, что в духовном плане один человек. Поздравляю с Днем матери любимую мамочку, желаю ей крепкого здоровья и счастья на долгие годы!" . . . . #галерея #ургэл #деньматери #историяоднойкартины

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Фото: https://instagram.com/urgel_art_gallery?igshid=1unobogd1maq8
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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