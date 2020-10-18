Материнские лики. Художники Якутии рассказывают

Николай Рязанский. «Эбээ килиэбэ», холст, масло, 2000 г.

Особенную тему затронула в своем очередном проекте арт-галерея «Ургэл». Самую светлую, самую нежную, самую теплую — образ Матери. Материнство — это дар, это беззаветная, чистая, сильная любовь.

Иннокентий Корякин. «Портет бабушки», холст, масло, 2018 г.

Выставка «Материнские лики (Рассказы художников)» стала откровением. Это обнажение подлинных чувств, раскрытие страниц жизни. В ней на равных участвуют и именитые мастера, и любители, ведь перед матерью все равны.

Михаил Старостин. Портрет матери — Степановой Анны Васильевны, меццотинто,1988г.

Новая выставка доступна для всех, она проходит онлайн, работы можно посмотреть на странице галереив Instagram.

https://instagram.com/urgel_art_gallery?igshid=1unobogd1maq8