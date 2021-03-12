Материалы, применяемые в судоходстве, теперь можно проверять и в Якутске

9 марта вступило в силу Свидетельство о признании №08266, выданное Ленским филиалом Российского Речного Регистра Федеральному исследовательскому центру «Якутский научный центр СО РАН». В лаборатории научного центра будут проверять на соответствие требованиям Правил Российского Речного Регистра материалов и сварных соединений, применяемых в судоходстве. Ранее предприятиям и организациям приходилось направлять образцы используемых материалов для испытаний в другие города.

В соответствии с данным документом, Российский Речной Регистр разрешает Якутскому научному центру СО РАН проводить испытания материалов и сварных соединений, применяемых при судоремонтных и судостроительных работах. Все испытания проводятся в Лаборатории разрушающего контроля Института физико-технических проблем Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Это механические статические и динамические испытания (на растяжение, изгиб, сжатие, на ударный изгиб), испытания на твердость и на микротвердость, испытания сварных соединений на растяжение, изгиб, ударный изгиб, спектральный анализ сталей и сплавов (определение химического состава), а также металлографический анализ сталей и сварных соединений.

Проведение таких испытаний дает возможность контролировать качество и соответствие применяемых материалов, вести техническую политику для повышения надежности судовых конструкций.