Матери Бердигестяха сшили комплекты для военных земляков

В Бердигестяхском наслеге Якутии с 1 по 14 ноября состоялась акция «Тепло материнских сердец солдатам» в поддержку военнослужащих якутян. Неравнодушные сельские женщины сшили 140 комплектов одежды, состоящих из тёплого жилета и балаклавы, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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