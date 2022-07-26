Матч-ТВ покажет церемонию открытия VII игр Дети Азии

В этом году в играх участвуют представители 15 стран.

На телеканале «Матч-ТВ» 28 июля запланирована трансляция церемонии открытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые стартуют в эти дни во Владивостоке, сообщает ЯСИА.

Торжественная церемония открытия игр «Дети Азии» пройдет 28 июля в спортивном комплексе «Фетисов Арена». В этот день над куполом зажгут огонь международных спортивных игр, который был привезен с Ленских столбов Якутии.

В этом году в играх участвуют представители 15 стран, восьми регионов России. Под флагом Якутии выступят 120 юных спортсменов. Церемонию открытия начнет парад участников. Далее зрителям представят ряд художественных номеров, планируются выступления известных российских звезд — это Анет Сай, ST, Вахтанг. А главным событием церемонии станет зажжение огня игр «Дети Азии».

Напомним, игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа. В крупных международных соревнованиях разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.