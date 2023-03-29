Мать уберегла сына от фиктивного брака

На личный прием к прокурору республики Максиму Попову за защитой прав своего сына обратилась жительница г. Алдан. Установлено, что в орган ЗАГСа от имени ее сына, страдающего на этот момент тяжелой болезнью, представлены подложные документы, на основании которых внесена актовая запись о заключении брака, возникли семейные и имущественные обязательства перед «супругой».

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным, который судом поддержан.