29.03.2023
20:41
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Происшествия

Мать уберегла сына от фиктивного брака

SakhaLife.ru.

На личный прием к прокурору республики Максиму Попову за защитой прав своего сына обратилась жительница г. Алдан. Установлено, что в орган ЗАГСа от имени ее сына, страдающего на этот момент тяжелой болезнью, представлены подложные документы, на основании которых внесена актовая запись о заключении брака, возникли семейные и имущественные обязательства перед «супругой».

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным, который судом поддержан.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

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