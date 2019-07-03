Мать-одиночка стала жертвой мобильных мошенников

В полицию Ленского района Якутии обратилась 39-летняя жительница Ленска, которая стала жертвой мошенников. Женщина является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида.

Полицейскими города установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильной компании. Он сообщил женщине, что с её номера были несанкционированно сняты денежные средства, и сейчас компания готова компенсировать расходы. Звонивший попросил её назвать данные банковской карты, а также код подтверждения операций. Вскоре заявительница получила SMS-уведомление о списании 4600 рублей и поняла, что ее обманули.

Выяснилось, что мошенник подключил к её номеру услугу «Мобильный банк» и похитил деньги с банковской карты потерпевшей. Также установлено, что звонок поступил из Приморского края.

Уважаемые граждане! Никогда не сообщайте банковские реквизиты ваших пластиковых карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. Помните, что мошенники могут позвонить и вам! Если Вас пытаются переубедить — это первый признак того, что вы имеете дело с мошенниками.