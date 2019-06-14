Мать-кукушка накопила алиментов почти на миллион рублей

В Ленском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Респубклике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за “неуплату средств на содержание детей” в отношении жительницы о взыскании алиментов на двух своих несовершеннолетних детей, проживающих в детском доме.

Дети проживают в детском доме, находящийся в Алданском районе. Женщина, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, и получившей в наказание в виде 80 часов обязательных работ, должных выводов для себя не сделала: выплаты алиментов не производила, не предпринимала мер по официальному трудоустройству, в Центр занятости не обращалась. Таким образом, своим бездействием по отношению к собственным детям накопила немалую сумму задолженности – свыше 885 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам об исполнении своих родительских обязанностей перед детьми и предупреждает, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за неуплату алиментов предусмотрены административная и уголовная ответственности.

Узнать о наличии предмета задолженности и произвести оплату можно на сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) в онлайн-сервисе “Банк данных исполнительных производств”.