Мать-алкоголичка украла у дочери телевизор

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска. Она сообщила, что из её квартиры похитили телевизор стоимостью 20 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Ею оказалась родная мать потерпевшей, безработная 49-летняя уроженка Горного района, которая уже давно лишена родительских прав.

По предварительным данным, подозреваемая пришла переночевать в квартиру дочери. Потерпевшая знала, что дочь на неделю выехала к родственникам в деревню. Женщина воспользовалась ситуацией и похитила плазменный телевизор дочери.

Как выяснилось, подозреваемая сбыла похищенное за пару тысяч, на вырученные деньги она приобрела алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.