14.07.2020
12:03
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Происшествия

Мать-алкоголичка подозревается в избиении своего ребенка

          В прокуратуру Усть-Майского района Якутии поступило сообщение о ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей местной жительницей.

          Установлено, что женщина, являясь матерью троих несовершеннолетних детей, вследствие злоупотребления алкогольными напитками не надлежаще исполняла свои родительские обязанности, в том числе зарегистрирован факт нанесения ею побоев малолетнему сыну.

          При этом предварительно установлено, что в отношении женщины у органов профилактики имелись сведения о злоупотреблении ею спиртными напитками, о нахождении семьи в социально-опасном положении.

         В связи с этим прокуратура района организовала проверку соблюдения уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

          На контроле прокуратуры района находятся результаты расследования уголовного дела возбужденного в отношении женщины правоохранительными органами по ст.156 УК РФ. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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