Мать-алкоголичка подозревается в избиении своего ребенка

В прокуратуру Усть-Майского района Якутии поступило сообщение о ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей местной жительницей.

Установлено, что женщина, являясь матерью троих несовершеннолетних детей, вследствие злоупотребления алкогольными напитками не надлежаще исполняла свои родительские обязанности, в том числе зарегистрирован факт нанесения ею побоев малолетнему сыну.

При этом предварительно установлено, что в отношении женщины у органов профилактики имелись сведения о злоупотреблении ею спиртными напитками, о нахождении семьи в социально-опасном положении.

В связи с этим прокуратура района организовала проверку соблюдения уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

На контроле прокуратуры района находятся результаты расследования уголовного дела возбужденного в отношении женщины правоохранительными органами по ст.156 УК РФ.