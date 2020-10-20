Мастеру Мандар Уус – 75 лет!

Глубокоуважаемый Борис Федорович!

Когда Мастер воплощает свой замысел, в мире становится светлее и добрее, души окружающих возвышаются и очищаются; народ узнает о себе необходимое для самоуважения и этнической идентичности не произносимое всуе высокое знание, которое делает его сплочённее и сильнее.

Потомственный кузнец в одиннадцатом поколении, большой Мастер и преданный сын народа Саха, Вы достойно являете самое важное, что есть в культуре народа, ее непреходящие ценности: якутский язык как слово, так и более двух тысяч зафиксированных образцов якутского орнамента. По сути, Вы, уважаемый Борис Федорович, вернули народу визуальные коды родной культуры, а также зашифрованный в хитросплетениях и тайнах ремесла национальный способ мышления — сахалы толкуй; обрядовые практики, промысловые традиции и технологии кузнечества, в совокупности, — это все являет глубинные философские прозрения наших предков.

Мандар Уус – Ваше имя для современных саха стало примером служения предназначению; образцом понимания и достойного выполнения собственной миссии в Срединном мире, а также образцом ответственности перед родовой памятью, органично включающей коллективный художественный опыт народа.

Всему, что делаете Вы, присущи внутренняя укорененность, устойчивость, целостность и убежденность настоящего знатока и мастера, — столь редкие качества дают нам основание причислять Вас к узкому кругу духовных лидеров народа Саха. Вы олицетворяете самосознание современных якутов. Духовная планка, которую задали Вы, вернула каждому саха понимание кровной принадлежности и ответственности перед предками и потомками.

Собиратель наследия, толкователь глубинных смыслов культуры народа: Вам свойственно понимание и умение высказать национальное сознание и выстроить логику многовековой мудрости народа, передать фразой и жестом ментальность. Вы сумели пробудить сознание и душу народа; через орнаменты на бересте и дереве; возрожденные кузнечные и ювелирные ремесла, а также, объединив, подхвативших Ваш энтузиазм мастериц шитья и узорочья – через все, что оживает в руках умельцев и украшает мир.

Борис Федорович, каждый Ваш опыт: от якутского ножа до Могол Урасы, — в наглядных формах передает особенности национального самосознания, несет нравственное, природное, космическое и религиозное содержание. Пример Вашей жизни и творчества способствует самоуважению каждого саха и признанию нашего народа в ряду других народов России и мира.

Быть вашим современником – честь для нас. …

С чувством глубокого почтения, народный депутат Республики Саха (Якутия) Яков ЕФИМОВ