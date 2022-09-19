Мастерские Якутского медколледжа признаны лучшими в России

Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в число пяти лучших профессиональных образовательных организаций страны, которые достигли высоких показателей по массовой подготовке кадров на базе мастерских. О победе в номинации «Лидер в подготовке кадров» объявили на открытии XVI Международного Конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» в Парке науки и искусства «Сириус» в Москве. Победители определялись на основе комплексной оценки эффективности функционирования мастерских по итогам 2021/22 учебного года.

«Сегодня в Якутском медколледже студенты могут повысить своё профессиональные навыки в четырёх мастерских по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ, «Лечебная деятельность» и «Стоматология ортопедическая». Очень важно, что в мастерских, открытых в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», готовят профессионалов высокого уровня на самом современном оборудовании, максимально приближенном к реальным рабочим местам будущих специалистов», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Мастерские обеспечивают подготовку кадров и повышение квалификации по 274 образовательным программам. В этом учебном году на их базе своё мастерство улучшили более 2,5 тысяч человек.

Общий объём средств финансирования открытия мастерских Якутского медколледжа составляет 14,5 млн рублей, из которых 11,9 млн рублей – средства из федерального бюджета. «Благодаря гранту отремонтированы кабинеты на 36 рабочих мест, приобретены свыше 200 единиц учебного оборудования: высокотехнологичное медицинское оборудование, манекены-тренажёры, фантомы, компьютерная техника, мебель», – рассказали в Институте развития профессионального образования Якутии.

Напомним, с 2020 года в Якутии действуют 55 мастерских в 14 колледжах и техникумах республики на сумму 435,4 млн рублей. В 2023 году планируется открыть 15 мастерских в семи профессиональных образовательных организациях на сумму 67,7 млн рублей, в 2024 году – ещё 15 на сумму 78,6 млн рублей. Таким образом, к концу 2024 года в Якутии будут функционировать 85 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций республики.