Мастерская ювелиров Арктики – сохраняя традиции вместе с “Киэргэ”

Ювелирный дом “Киэргэ”, основанный еще в 1993 году Александром Кирилловичем Павловым на основе цеха ПКФ “Якутрембыттехника”, вот уже 30 лет является лидером ювелирной отрасли в Якутии. “Киэргэ” является компанией, которая оказывает полный спектр ювелирных услуг: от продажи, ремонта и скупки изделий, до изготовления эксклюзивных украшений на заказ, нанесения трех видов гравировок и многого другого. Кроме того, “Киэргэ” оказывает поддержку более чем 40 индивидуальным предпринимателям со всей Якутии, поставляя им золото и серебро.

Александр Кириллович Павлов и Галина Николаевна Павлова

Деятельность “Киэргэ” вышеуказанным не ограничивается. Ювелирный дом на протяжении вот уже многих лет занимается благотворительностью, помогая больным детям получить достойное лечение и реабилитацию, а также активно работает на сохранение и продвижение якутской культуры по всему миру.

Так, Александр Кириллович Павлов превратил свое увлечение резьбой по дереву в замечательный проект “Сэргэ шагает по планете”. Директором ювелирного дома “Киэргэ” было установлено множество сэргэ на территории нашей республики, в Москве, Хабаровске, Владивостоке, Калининграде, Республике Алтай, Красноярском крае, а также в таких странах как Турция, Греция, Литва, Латвия, Казахстан, Болгария, Норвегия, Исландия, Сербия и Монголия.

Этот список в начале марта был пополнен установкой сэргэ в городе Ржев в честь 80-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Якутская ритуальная коновязь была изготовлена из сосны в самом Ржеве Александром Кирилловичем за два дня.

Изготовление и установка сэргэ в городе Ржев

Помимо всего, “Киэргэ” на собственные средства установили огромный хомус (варган) на границе Горного и Вилюйского улусов, памятник Казакам-основателям в городе Вилюйск, а также знак “Полюс холода” в Оймяконе.

Знак “Полюс холода” в Оймяконе, стела “Хомус” на границе Горного и Вилюйского улусов, памятник Казакам-основателям в Вилюйске

Совсем недавно некоммерческая организация “Ассоциация ювелиров Арктики”, соучредителями которой являются Ювелирный Дом “Киэргэ” и Якутское художественное Училище им П.П.Романова, выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на реализацию проекта “Мастерская ювелиров Арктики”.

Данный проект нацелен на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через культуру и креативные индустрии. Главной его задачей является сохранение уникальных традиционных ювелирных обычаев якутских мастеров через профессиональную подготовку талантливых школьников.

Галина Николаевна Павлова и Кирилл Петрович Гаврильев

Благодаря гранту ПФКИ юные таланты смогут попробовать себя в ювелирном деле. На основе конкурса рисунков будут отобраны 30 детей из школ города Якутска. Отбор на курсы начнется 15 апреля, принять участие могут школьники от 14 до 17 лет. По словам Галины Николаевны Павловой, Президента Ассоциации Ювелиров Арктики , проект “Мастерская ювелиров Арктики” начнется в середине мая и продлится до конца июля.

Перед подачей заявки на грант нами было опрошено 2500 школьников в Якутске. Опрос проходил в течение недели, в этом нам помогли директора школ. Как показала статистика, лишь 9% из них знали что-либо о ювелирном ремесле и о сакральности якутских украшений. При этом 65% из них выразили свою заинтересованность. С помощью данного проекта мы хотим дать детям площадку для их будущего развития в ювелирном деле, чтобы сохранить традиции и историю наших предков, – сказала Галина Николаевна Павлова.

Галина Николаевна Павлова

В начале программы все дети пройдут курс “История и значение якутских национальных украшений”. Далее, ребята разделятся на две группы – одни будут проходить курс “Дизайн”, а вторые курс “Юный ювелир”.

Курс “Дизайн” включает в себя разработку дизайна и создание ювелирных эскизов, знакомство с карандашной техникой, 3D моделирование на специальных программах, изучение драгоценных металлов и камней, техники их закрепления на изделия и многое другое.

Курс “Юный ювелир” научит детей правильно и безопасно обращаться с ювелирными инструментами, разбираться в камнях и свойствах драгоценных металлов, включая их основные особенности, температуру плавления и так далее. Также, дети на этом курсе смогут освоить все необходимые операции для создания ювелирных изделий: плавку, ковку, прокат, вальцовку, волочение, разметку, сверление, выпиливание, опиливание, пайку, шлифовку и полировку, закрепку.

Занятия будут вести преподаватели Якутского художественного училища им. П.П. Романова. Все практические занятия этих курсов будут проведены на производственных площадках ЮД “Киэргэ”. Там школьники смогут окунуться в атмосферу настоящего ювелирного производства.

Надо отметить, что на протяжении многих лет все практические занятия художественного училища проходят на заводе “Киэргэ”. Студенты-ювелиры из этого училища в настоящее время работают в плотном сотрудничестве с ЮД “Киэргэ”. Среди них, например, очень перспективный ювелир Владимир Шадрин, призер многих международных ювелирных выставок, – поделилась с нами Галина Николаевна. Изделие мастера-ювелира Владимира Шадрина

В “Киэргэ” выразили надежду на то, что с помощью проекта “Мастерская ювелиров Арктики” будет раскрыт творческий и профессиональный потенциал талантливых школьников. А те в свою очередь станут ювелирами, которые смогут сохранить традиции и особенности якутского ювелирного ремесла.