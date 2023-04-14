Мастерская юных талантов: Поверь в свои силы!

С 1993 года Государственный концертный оркестр Якутии в г. Алдане ведет образовательные программы для детей. Опираясь на богатый опыт коллектива, ставшего филиалом филармонии в Южной Якутии, с 2012 года это направление деятельности стало одним из приоритетных.

В 2013 году в Якутии стартовал республиканский проект «Музыка для всех» и филармония стала одним из активных его участников. Ежемесячно Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica готовит для юных слушателей разных возрастов музыкальные программы сформировав цикл просветительских общедоступных концертов — «Музыкальная энциклопедия».

Одним из основных партнеров филармонии в реализации проекта является Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова. Тесное сотрудничество обусловлено тем, что основной костяк симфонического оркестра – её выпускники, а многие артисты являются преподавателями этого высшего учебного заведения. Поэтому закономерно, что с момента создания филармонии в 2011 году концерты с участием выпускников и студентов ВШМ присутствуют концертном графике филармонии. И не только текущего сезона, но и в программах Международного музыкального фестиваля «Северное сияние». Например, второй фестиваль в 2012 году открывал выпускник ВШМ РС(Я) Александр Корякин, выступив в сопровождении ГСО Symphonica ARTica под управлением испанского дирижера Алексиса Сориано.

Завязались добрые взаимоотношения с Центральной музыкальной школой МГК им. П. И. Чайковского, со средней специальной музыкальной школой при Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и с Новосибирской специальной музыкальной школой (колледжем), ансамбли которых представили концерты в 2012, 2013 и 2014 годах в фестивале «Северное сияние».

Реализуя проект «Музыка для всех», кроме ежемесячных концертов, филармония «пошла» в школы и образовательные учреждения Якутска и близлежащих улусов. Государственный концертный оркестр Якутии только в 2013 году дал свыше 70 детских программ в Алдане и в Алданском районе.

Образовательные программы также включают мастер-классы известных музыкантов, приглашенных филармонией для студентов и преподавателей профильных учреждений.

В марте 2015 года в рамках проекта «Музыка для всех» Филармония Якутии стала организатором весенней творческой школы для детей и педагогов республики. Состоялся интенсивный пятидневный курс занятий в группах и мастер-классы для учащихся музыкальных школ, детских школ искусств Якутска и республики по специальностям оркестровых струнных инструментов – скрипки и альта, народных инструментов – балалайки, домры, а также курсы повышения квалификации для педагогов ДШИ республики. Упор был сделан на совместное музицирование. Каждый ребенок ощутил включенность в мир музыкального искусства через общение с помощью музыки со своими сверстниками, дети увидели, как работают профессиональные музыканты.

С тех пор, ежегодно, учащиеся детских школ искусств города Якутска, музыкального колледжа, учащиеся и студенты Высшей школы музыки имеют уникальную возможность выступить в сопровождении оркестра Symphonica ARTica и почувствовать себя солистами.

12 апреля 2023 года «Мастерская юных талантов» собрала на одной сцене с симфоническим оркестром филармонии молодые дарования из Детских школ искусств № 1 и № 2 г. Якутска, Высшей школы музыки РС(Я) и Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова.

Открыли концерт учащиеся фортепианного отделения Детской школы искусств № 1 Алина Кирсанова и Аида Филиппова (класс преподавателя М.М. Черепановой). Алина исполнила первую часть Второго концерта для фортепиано с оркестром Исаака Берковича, Аида — 1 часть Концерта для фортепиано с оркестром D-dur Йозефа Гайдна. Аида Филиппова уже второй раз выступает с оркестром филармонии. В 2015 году, еще совсем маленькая, она стала участницей концерта-презентации нового концертного рояля фирмы Steinway & Sons и выступила на одной сцене с талантливой пианисткой мирового уровня, солисткой Московской государственной академической филармонии, лауреатом Молодежной премии «Триумф» и семи престижных международных конкурсов, членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Екатериной Мечетиной. Уверены, что такой концерт надолго останется в памяти будущей пианистки.

Продолжила концерт совсем юная скрипачка Амелия Самойлова (класс преподавателя ДШИ № 2 Л.К. Ноевой), исполнив третью часть Концерта для скрипки си-минор Оскара Ридинга.

Фрагмент арии Графини из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта спела студентка Якутского музыкального колледжа РС(Я) им. М. Н. Жиркова – Евгения Жиркова (класс преподавателя А.Я. Янковой).

Также Якутский музыкальный колледж представила Виктория Алексеева (класс преподавателя И.В. Слепцовой). Флейтистка исполнила третью часть Концерта D-dur Карла Рейнеке.

Айталина Слепцова (виолончель, класс профессора О.Г. Кошелевой) сыграла «Аллегро Апассионато» Камиля Сен-Санса, а юный скрипач Марк Серов (класс преподавателя М.В. Серова) – первую часть Второго скрипичного концерта Генрика Венявского.

Завершал концерт Хор мальчиков Детской школы искусств № 1 (хормейстер – Надежда Попова) знаменитой песней «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители».

Публика в зале, а это, конечно же, и преподаватели, и родители, и любители музыки, очень тепло принимала молодых музыкантов. Надо отдать должное юным дарованиям — все выступили достойно, преодолели волнение, собрались с силами, сконцентрировались. Такое выступление – это своего рода вызов, еще одна ступень к вершинам творчества, требующая дисциплины, тренировки памяти и большого трудолюбия.

Поздравляем участников концерта со знаковым событием в творческой жизни! Возможно сегодня мы впервые услышали имена будущих звезд?