«Мастерская талантов»: первые шаги на сцене

13 марта на концерте «Мастерская талантов», в рамках абонемента «Музыкальная энциклопедия» №4 Б, в сопровождении Государственного симфонического оркестра Филармонии Якутии «Symphonica ARTica» под руководством Павла Васьковского выступят ученики и студенты Высшей школы музыки РС(Я) им. В. А. Босикова. Юные дарования на одной сцене с профессиональными музыкантами исполнят избранные произведения: Й. Гайдна, А. Димлера, К. Сен-Санса, М. Гранджини и многих других великих композиторов.

Ждем вас 13 марта в 15:00 в концертном зале Детской школы искусств №1, ул. Ярославского, 27.

Стоимость билета 200 рублей.

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

Филармония Якутии в инстаграм: @filarmony

Филармония Якутии вконтакте: @filarmoniamusic