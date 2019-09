Мастерская Петр: в гостях у бабушки…

View this post on Instagram

Дело было летним вечером, делать в каникулы было нечего… В гостях у бабушки. Пока взрослых нет — в шкатулке много интересного… 🍃🍃🍃 Серьги "Мааны кийиит". Серебро 925проба. Вес 37гр. Цена 7500руб. В наличии по нашим ценам в Арт-магазине на 1этаже Художественного музея по Кирова, 9. Телефон Офиса 89241657926, вацап 🌈🌈🌈 Фотокартинки @alyonacheremkina #мастерскаяпетр #мастерскаяпетраалексеева #мааныкийиит