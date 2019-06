«Мастерская Петр» поздравляет с Ысыахом

View this post on Instagram

Айыы дьонун Үрүҥ тунах Уйгу быйаҥ ыһыаҕынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Дьол тосхойдун, Туску туһаайдын, Мичил билистин, Айхал ананнын, Уруй олохтоннун!!! 🌷🌷🌷 🌞🌞🌞 ✨✨✨ #мастерскаяпетр #ювелирнаяякутия #украшение #серьги #якутскреклама #як #якутскиеукрашения #ykt14 #якутия_24 #золотник #sakhalife #histori_of_yakutia #yakutiangirl #yakutsk #pk_kyyha #histori_of_siberia #yakutianwomen #yakutian #yakutsk #sakha