Мастерская Петр: Как создавалась история

Любить Родину, любить родную Якутию, любить её историю!

Самое важное понятие и ощущение Родины – это место, куда всегда хочется вернуться, где бы ты ни был. Это место занимает часть в душе человека.



Чувство патриотизма развивается с детства, с уроков истории, с уважения к традициям. Это фундамент в нашем сознании о том, что нужно любить Родину.

Только история нам раскрывает нам огромный мир событий, поучительных историй, легендарных личностей и судеб. История не стоит на месте – с каждым днем она становится шире, богаче.

Мы сами делаем историю, передаем из поколения в поколение. Историю нельзя переделать, нельзя придумать что-то новое в данной сфере, и этим она еще интересней.

У нас есть прошлое, у нас есть корни. Мы получаем богатую культуру в наследство от предков, а с помощью истории мы можем узнать, как все это создавалось.

На фото: историк Александра Прокопьева в якутском платье и в серебряных украшениях от «Мастерская Петр»: серьги Хаҥха, шейное украшение Моой симэ5э с подвесками, архаичные кольца и серебряные пуговички.

Украшения можно приобрести в магазине Доминант на 2 этаже Кружало.

Или заказать у мастера по 89241657926, вацап

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