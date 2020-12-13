Мастерская Петр: Как создавалась история
Любить Родину, любить родную Якутию, любить её историю!
Самое важное понятие и ощущение Родины – это место, куда всегда хочется вернуться, где бы ты ни был. Это место занимает часть в душе человека.
Чувство патриотизма развивается с детства, с уроков истории, с уважения к традициям. Это фундамент в нашем сознании о том, что нужно любить Родину.
Только история нам раскрывает нам огромный мир событий, поучительных историй, легендарных личностей и судеб. История не стоит на месте – с каждым днем она становится шире, богаче.
Мы сами делаем историю, передаем из поколения в поколение. Историю нельзя переделать, нельзя придумать что-то новое в данной сфере, и этим она еще интересней.
У нас есть прошлое, у нас есть корни. Мы получаем богатую культуру в наследство от предков, а с помощью истории мы можем узнать, как все это создавалось.
На фото: историк Александра Прокопьева в якутском платье и в серебряных украшениях от «Мастерская Петр»: серьги Хаҥха, шейное украшение Моой симэ5э с подвесками, архаичные кольца и серебряные пуговички.
Украшения можно приобрести в магазине Доминант на 2 этаже Кружало.
Или заказать у мастера по 89241657926, вацап
@pk_kyyha
@photostudio_copycenter
@alyonacheremkina
@nariya_pro_jewelry
@masterskaya_petr
+7 (999) 174-67-82