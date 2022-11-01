Мастерская наставника в ИРОиПК

Метод наставничества сейчас, как и уже долгие годы, является одним из наиболее востребованных методов обучения и развития персонала во всем мире. Наставник, передающий не только опыт, но и традиции, культуру профессии, востребован в любой отрасли, в том числе образовании, и его роль в подготовке молодых специалистов очень важна.

Президент России Владимир Владимирович ПУТИН своим Указом объявил 2023 год годом Педагога и наставника, подчеркнув, что необходимо возрождать институт наставничества, так как наставничество является одним из приоритетов федеральной образовательной и кадровой политики.

Кафедра дошкольного образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского – II», в рамках курсов повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций «Наставничество и менторинг – условие непрерывного образования педагогов в ДОО», организовала 28.10.2022 г. педагогическое мероприятие «Мастерская наставника». Гостями «мастерской» стали практические работники, которые имеют опыт внедрения наставнических практик в образовательных организациях, и педагоги, планирующие разработать и внедрить модели наставничества.

Всего в мероприятии приняли участие 95 педагогов детских садов республики, а также представители Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, кузницы кадров дошкольного образования региона.

Слушатели отметили, что на сегодняшний день имеются определенные проблемы в реализации программ наставничества в образовательных организациях, это:

— отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей работу наставников и их подопечных в ДОУ;

— отсутствие адекватных систем мотивации наставников;

— отсутствие специальных мероприятий по развитию навыков наставников.

Было предложено рассмотреть возможность разработки Методических рекомендаций об организации наставничества в ДОУ.

В конце «мастерской был проведен игровой этюд «Сделай шаг», резюмируя который модератор отметил: «Мы все разные, но рядом с нами всегда есть люди, с которыми можно найти общие интересы и пути сотрудничества».