Мастерицы АО «Сахатранснефтегаз»

Удивление, восторг, восхищение – это те чувства, которые мы испытали, увидев труды мастериц Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Профком предприятия решил в первый весенний праздник организовать среди сотрудниц конкурс под названием «Мастерицы».

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— Но мы не ожидали увидеть такого изобилия рукодельного творчества! Такие искусные работы, что хоть на продажу выставляй! – делится впечатлением председатель профкома ЛПУМГ Светлана Ярмонова.

Конкурсантки выставили свои работы по пяти номинациям. В номинации «Лучшее изделие с использованием (вышивка, бисероплетение, лоскутная техника, народная кукла) первое место заняла старший бухгалтер Анастасия Добрянцева. Ее куклы просто восхитительны! Каждая кукла – отдельный персонаж со своим характером. Анастасия в свободное время с удовольствием шьет свои великолепные куклы. Отметим, что ее творчество может быть выставлено на уровне республики.

Наши женщины запросто столярничают! Удивились резьбой по дереву специалиста по персоналу Сардааны Алексеевой, в основном, мужчины. Она из дерева создала практичные и красивые вещи, в том числе и стулья. Она явно могла бы по заказу изготавливать эксклюзивную мебель. В номинации «Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, мебель)» Сардаана по праву удостоилась 1 места.

В последнее время популярность завоевали шерстяные изделия, выполненные по технике валяния. Они полюбились не только оригинальностью, но и тем, что сохраняют тепло. Специалист по персоналу Мария Аммосова давно «валяет» стильные шапки, варежки, шарфы, одежду, которыми радует своих близких. Ее работа заняла первое место в номинации «Изделие, выполненное в технике «вязание, валяние».

В номинации «Лучшее изделие в категории «выпечка» первого места удостоились вкусные и изысканные блюда от Инны Рудых, ведущего специалиста планово-экономической службы.

Работ в номинации «Изобразительное искусство, живопись, скульптура» было достаточно много. Но среди них отличалась красивейшая живопись по текстилю Надежды Слепцовой, инженера КИПиА, которая справедливо заняла первое место.

Красота, созданная руками, всегда привлекает внимание. А работы сотрудниц производственного предприятия удивляют высоким мастерством исполнения.

Конечно, праздник, не обошелся без сюрпризов. По пожарному сигналу обученный персонал быстро вышел на улицу, где их ждал… залп салюта. Неожиданно и от того вдвойне приятно!

Вот так, производственники умеют не только работать, но и отдыхать!