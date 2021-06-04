«Мастера» парковки установили

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на публикацию в сети Интернет. В одном из сообществ появилась картинка, где запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем иномарки 4 июня возле дома №1/1 по ул. Губина.

Сотрудники ГИБДД установили автомобилиста. Им оказался 51-летний местный житель. Свою вину мужчина не отрицал, но пояснил, что парковался недели две назад из-за отсутствия стоянки и пробыл буквально 5 минут.

В отношении него автоинспекторы составили административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ (за остановку или стоянку на тротуаре, пешеходном переходе или ближе 5 м. перед ним). Санкции статьи – административный штраф в размере 1 000 рублей.

ГИБДД и раньше принимала заявления от неравнодушных участников дорожного движения с фото и видеозаписью нарушений, для привлечения нарушителей к ответственности. А сейчас каждый гражданин может направить фото либо видеозапись с нарушением Правил дорожного движения на официальном ресурсе ГИБДД.РФ.

Способ подачи заявления через интернет является самым удобным. Достаточно иметь качественную фотокамеру и мобильный телефон с возможностью выхода в сеть. На камеру нужно снять номер машины виновника и знак, требования которого он нарушил. Затем зайдите на сайт ГИБДД: https://www.gibdd.ru/letter/, и заполните анкету в разделе обращений. При заполнении формы необходимо правильно указать регистрационные знаки автомобиля, место, дату и время события, приложить файл с фото.

К видеозаписи необходимо приложить заявление с просьбой привлечь нарушителя к административной ответственности, с указанием своих данных, адреса и телефона.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения и выражает благодарность гражданам за активную позицию в части осуществления общественного контроля за безопасностью дорожного движения.