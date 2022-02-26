Мастера народных промыслов ДВ и Сибири приедут в Якутск

В Год культурного наследия народов России, столетия образования Якутии,3 марта в Якутске состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири». Мероприятие, в котором примут специалисты из Москвы, Петропавловска-Камчатского, Нарьян-Мара, Улан-Удэ, Норильска, Анадыря, Хабаровска, Магадана, Благовещенска, Красноярска, Таймыра, Горно-Алтайска, проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

— Конференция проводится в Якутске четвертый раз. Предыдущий опыт показал широкий интерес со стороны регионов нашего, Дальневосточного, и соседнего, Сибирского, федеральных округов. Наши гости примут участие в традиционной выставке и торжественном шествии в национальных костюмах, проведут мастер-классы, а также выступят в качестве членов жюри в разнообразных конкурсах профессионального мастерства. Конференция станет одним из ключевых мероприятий республиканского плана Года культурного наследия народов России, — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

К работе конференции приурочена выставка-ярмарка «Народное искусство — национальное достояние», на которой со 2 по 6 марта будут представлены работы мастеров республики, регионов Дальнего Востока и Сибири. К участию в выставке приглашены мастера, художники, студии и дома народного творчества и ремесел, студенты средних и высших специальных учебных заведений, предприятия народных художественных промыслов. Жюри определит победителей, занявших первые места по номинациям: национальное шитье, национальный костюм, изделия из меха и кожи (войлок), резьба по кости, резьба по дереву, ювелирное и кузнечное дело, обработка бересты, плетение из конского волоса, национальная кукла, национальный сувенир, керамика.

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Фонд народно-художественного промысла и ремесла «Уус», Палата художественных промыслов и ремесленничества РС(Я).