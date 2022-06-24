Мастера искусств Татарстана дали концерт в Якутске

На сцене Театра оперы и балета состоялся концерт мастеров искусств Татарстана. Национальный театр республики «Кыыл Уола» совместно с Государственным ансамблем песни и танца Татарстана «Мензелинская плясовая» открыли концерт, сообщает ЯСИА.

«В прошлом году большая делегация провела Дни Якутии в Татарстане. Сегодня мы проводим ответный визит. У нас много общего, наши республики очень близки и мы радуемся процессам и динамике развития Якутии. Завтра нам посчастливится принять участие на национальном празднике ысыах. Желаю процветания вашему региону!»,– отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая концерт мастеров искусств.

В концерте приняли участие Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, солисты Раяз Фасихов, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов и другие. В рамках концерта также представили выставки народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан. «Я хочу ещё раз поздравить со столетием образования Якутской АССР и наступающим национальным праздником. Сегодня на сцене мы увидим мастеров Татарстана и их талант!», — сказал премьер-министр республики Андрей Тарасенко. Напомним, с 22 по 25 июня в Якутске проходят мероприятия Дней Республики Татарстан. В Якутске проводятся различные мероприятия, посвящённые традициям, обычаям и культуре народов Республики Татарстан.