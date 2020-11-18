Сегодня, 18 ноября, исполнилось 55 лет машинисту ДВС дизельной электростанции поселка Куйдусун Оймяконского РЭС АО «Сахаэнерго» Николаю САМСОНОВУ.

Он родился 18 ноября 1965 года в Нюрбинском районе в многодетной семье. С детства не чурался никакой работы, помогал родителям по ведению большого домашнего хозяйства. После службы в армии началась его трудовая стезя в совхозе родного района. В 90-е годы в поисках заработка он поехал в Нерюнгри и устроился рабочим в горно-обогатительный комбинат. В этом промышленном городе он встретил свою любимую жену и вместе с ней переехал в Оймяконский район. Так суровый северный край стал для супругов второй малой родиной. Это были годы радости и непростых трудовых будней. Николай Васильевич работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а его жена – в больнице.

В 2003 году Николай Самсонов устроился машинистом ДВС в дизельную электростанцию поселка Куйдусун Оймяконского РЭС. 17 лет трудовой жизни он посвятил энергоснабжению одного из самых холодных уголков на планете.

«Энергетик – это призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться. У нас замечательный коллектив. Меня окружают очень ответственные и трудолюбивые люди. Я горжусь своей профессией», – поделился наш собеседник.

Николай Васильевич – человек разносторонний, увлеченный. Ежегодно активно участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях профсоюза. Дома он может быть первоклассным столяром и сварщиком. И всё у него получается на отлично, про таких говорят – «мастер – золотые руки».

Почти четверть века супруги Самсоновы живут в любви и согласии. Самое главное богатство их дружной семьи – дети и внуки.

Энергетики искренне поздравляют Николая Васильевича с юбилейной датой. Желают ему плодотворной работы, семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья!