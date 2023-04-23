Мастер спорта по лыжным гонкам примет участие в «Алданском марафоне»

Мастер спорта международного класса, призёр Кубка мира по лыжным гонкам Антон Гафаров примет участие в «Алданском марафоне». Легендарного российского лыжника встретили в лыжно — биатлонном комплексе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту традиционным обрядом гостеприимства. Уже через несколько часов Антон Гафаров выйдет на старт 50 — ти километровой дистанции республиканского лыжного марафона.

Согласно стартовому протоколу на соревнования «Алданский марафон» зарегистрировано 83 спортсмена.

География участников весьма обширна: от Москвы — до Мирного.

В марафоне примет участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков.

Российские биатлонисты Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, прибывшие в Алдан на тренировочные мероприятия, подали заявку на участие и прошли мандатную комиссию. Конкуренцию им составят сильнейшие якутские лыжники Михаил Соснин и Никита Шестаков.

Александр Процук, Прохор Майдола, Антон Уваров, Николай Максимов из сборной Якутии по биатлону уверенно поборются за медали на марафонской дистанции 50 км.

На дистанции 30 км оспаривать лидерство будут якутские спортсменки Анастасия Дубова, Людмила Бронникова, Регина Петрова, Августина Иванова, София Левина.

Участники соревнований разыграют 18 комплектов наград, победителям и призёрам будут вручены денежные сертификаты и ценные подарки Федерации лыжных гонок Республики Саха (Якутия).