Мастер Сасырской ДЭС Сахаэнерго Андрей Парилов награжден знаком «Гражданская доблесть»

Мастер Сасырской дизельной электростанции Момского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Андрей Парилов за многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие республики награжден знаком отличия «Гражданская доблесть».

Вся трудовая жизнь Андрея Степановича связана с дизельной электростанцией села Сасыр. Он пришел сюда машинистом ДВС, ещё когда станция относилась к местному совхозу, и в День энергетика будет отмечать личный трудовой юбилей — тридцатую годовщину работы на ДЭС. За короткий срок он стал мастером и с тех пор бессменно обеспечивает односельчан электроэнергией.

Дети пошли по стопам отца: дочь Александра работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, сын Роман перешел со станции, где работал рядом с отцом, в Производственный центр Сахаэнерго.

В коллективе об Андрее Парилове говорят как о человеке с активной жизненной позицией. Ценят как компетентного, грамотного, творческого и инициативного руководителя. Несмотря на большую загруженность на производстве он успевает заниматься общественной работой, участвует в культурно-спортивных мероприятиях. Вместе с коллегами организовал бильярдный клуб, там же есть стол для настольного тенниса, здесь с удовольствием проводят свой досуг и жители наслега.

Андрей Степанович называет себя человеком старой закалки, привыкшим полагаться на себя и делать своё дело на совесть.

«Наша станция – сердце поселка. Население здесь 800 человек, все друг друга хорошо знают, и на каждом энергетике лежит большая личная ответственность. Да и я без станции – никуда, все здесь своё, родное. Пережил с ней и самые трудные годы, и сейчас чувствую в себе еще много сил, чтобы продолжать работать. Говорят, впереди нас ждут большие перемены, и я к ним готов».