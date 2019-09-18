18.09.2019
10:34
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Экономика

Мастер Саханефтегазсбыта удостоен почетного знака «Гражданская доблесть»

Мастер нефтесклада села Хонуу филиала Белогорской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Николай МАКСИМОВ удостоен почетного знака «Гражданская доблесть». Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) подписан главой Якутии 16 сентября.

Николай Максимов начал работать на Момском нефтескладе АО «Саханефтегазсбыт» в 2009 году машинистом распределительных нефтебаз 4 разряда. За хорошие показатели был переведен в товарные операторы, а затем и на должность мастера товарных операций, которому вверен весь объем всех видов топлива Момского района.  

Николай Егорович ответственно и серьезно относится к своим обязанностям,  проявил себя хорошим организатором, справедливым и требовательным руководителем. Является наставником для молодых специалистов. За высокие показатели 2014 году по итогам зимнего завоза внеплановых объемов котельного топлив в Индигирскую группу улусов, в период действия автозимника 2013-2014 годов был удостоен Почетной грамоты государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я).

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
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