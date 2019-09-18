Мастер Саханефтегазсбыта удостоен почетного знака «Гражданская доблесть»

Мастер нефтесклада села Хонуу филиала Белогорской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Николай МАКСИМОВ удостоен почетного знака «Гражданская доблесть». Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) подписан главой Якутии 16 сентября.

Николай Максимов начал работать на Момском нефтескладе АО «Саханефтегазсбыт» в 2009 году машинистом распределительных нефтебаз 4 разряда. За хорошие показатели был переведен в товарные операторы, а затем и на должность мастера товарных операций, которому вверен весь объем всех видов топлива Момского района.

Николай Егорович ответственно и серьезно относится к своим обязанностям, проявил себя хорошим организатором, справедливым и требовательным руководителем. Является наставником для молодых специалистов. За высокие показатели 2014 году по итогам зимнего завоза внеплановых объемов котельного топлив в Индигирскую группу улусов, в период действия автозимника 2013-2014 годов был удостоен Почетной грамоты государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я).