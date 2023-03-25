25.03.2023
11:54
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Спорт
Мастер-классы звезд гимнастики для юных «художниц» Якутии
В стенах СОШ №25 г. Якутска провела мастер-класс чемпионка мира Лалы Крамаренко для спортсменов РС(Я) по художественной гимнастике.
Также мастер-класс для спортсменов Якутии по художественной гимнастике дала олимпийская чемпионка Ксения Дудкина в рамках фестиваля «Муус Устар», сообщает тгк @ulusmediasport
Фото: тгк @ulusmediasport
Источник: тгк @ulusmediasport
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