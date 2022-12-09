Мастер-классы режиссера Сарданы Барабановой для детей Арктики

Для детей и молодежи Эвено-Бытантайского района проведели мастер-классы по созданию короткометражного кино. Экспертом выездных мастер-классов выступила сценарист и режиссёр документального кино, руководитель творческой студии “Күн оҕолоро” Сардаана Барабанова. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра Якутии. Мастер-классы и показ фильма были проведены в рамках проекта “Арктическая креативная академия”.

Барабанова поделилась инструментами создания короткометражного фильма, начиная от поиска идеи, разработки сценария, подбора героев до основных аспектов съёмочного процесса. Теоретическая часть создания фильма детям была передана в игровом формате, где дети распределившись на группы «киностудий» взяли на себя разные роли — сценариста, режиссера, продюсера, оператора и т.д. В практической части участники мастер-классов освоили навыки съёмки на профессиональной камере.

«Мы сами удивлены результатами детей, которые после первых мастер-классов смело решились попробовать снять видеосюжеты и интервью. На второй день нашей работы ребята презентовали свои первые кинопродукты. Примечательно, что в районном детском центре есть наставники, которые готовы услышать желание детей и будут рядом в воплощении их идеи в кинопродукт. Мы надеемся, что дети и молодёжь в скором будущем создадут цифровой архив о своём прекрасном крае, его традициях, обычаях, культуре и, главное, о жителях», — рассказала Сардаана Барабанова.

Также в рамках выездной работы в селе Саккырыр состоялся показ анимационного документального кино «Дети войны» режиссера Сарданы Барабановой. Фильм был создан при поддержке Фонда президентских грантов, получил спецприз международного фестиваля «Форма жизни» в Перми (2022) и первого якутского фестиваля короткометражных фильмов «Республика Кино» (2021).

Уникальным результатом проекта станет создание цифрового архива «Календарь предков», где в рамках конкурсного отбора дети и молодёжь арктических и северных районов соберут культурное наследие народов Севера.

Напомним, что Арктическая креативная академия реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Целевого фонда будущих поколений Якутии за счет средств АК «АЛРОСА» ПАО.



