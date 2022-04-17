Мастер-классы по реабилитации провели врачи РКБ№3 для Дома для престарелых и инвалидов

Определение реабилитационного диагноза, потенциала, прогноза и постановка целей реабилитации – эти и другие вопросы были подняты в ходе встречи, которая состоялась 14 апреля по инициативе заведующей медицинским отделением АУ РС(Я) «Республиканский дом — интернат для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова» Лены Лыткиной и специалистов по физической и медицинской реабилитации ГАУ РС(Я) «РКБ №3».

Сотрудники Дома интерната тепло встретили гостей, а замдиректора по медицинской части Наталья Васильева и завотделением Лена Лыткина провели обход по отделениям, ознакомили с материально техническим состоянием зала лечебной физкультуры, физиотерапевтического, массажного кабинетов и зала социального досуга. Заведующая отделением «Милосердие» Елена Ильина также рассказала о специфике своей работы.

Далее, представители ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» — специалисты по физической и реабилитационной медицине Владимир Никаноров и Артем Григорьев рассказали сотрудникам соцучреждения о различных аспектах реабилитации и провели мастер-классы по суставной и дыхательной гимнастике, ответили на вопросы и поделились раздаточным материалом по теме.

Как отметил Артем Григорьев, в ходе встречи состоялся живой, конструктивный разговор, касающийся предоставления реабилитационных услуг, маршрутизации пациентов, ведения медицинской документации и прочих вопросов, связанных с особенностями пребывания пациентов в Доме — интернате. Кроме того, было принято решение о вступлении сотрудников Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов в общественную организацию «Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации», которое возглавляет главврач ГАУ РС(Я) «РКБ №3», доктор медицинских наук Ольга Татаринова. Еще одним важным шагом в налаживании межведомственного сотрудничества стало решение о командировании для обмена опытом специалистов дома-интерната — инструктора — методиста ЛФК, медицинской сестры по физиотерапии, а также младшего медперсонала в подразделения ГАУ РС(Я) «РКБ №3»: в «Лечебно — реабилитационный центр» и амбулаторное отделение медицинской реабилитации.

Артем Константинович заверил, что такие встречи для обмена опытом в дальнейшем будут проводиться в рамках деятельности общественной организации «Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации» и в других социальных учреждениях г.Якутска.