Мастер-классы по ПП от Алевтины Эверстовой перерастут в Марафон

Депутат Якутской городской Думы и главный врач столичной поликлиники №1 Алевтина ЭВЕРСТОВА организовала очередной мастер-класс по «Умному питанию». На этот раз для многодетных матерей. С шеф-поваром Павлом ГАБЫШЕВЫМ. Корреспондент SakhaLife Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА приняла участие в мастер-классе и делится впечатлениями.

ХХI — век новых информационных технологий и бескрайних технологических возможностей. Он прямо или косвенно влияет на все сферы жизни человека в целом и на окружающий его социум, в том числе и на питание. Оно должно быть сбалансированным, богатым витаминами, минеральными веществами и т.д.

Обратим внимание на питание в XXI веке конкретно в городе Якутске. Казалось бы, в век стремительных технологий питание должно быть суперполезным, умным и сбалансированным. Но здесь не все так просто….

Наши предки питались исключительно натуральной пищей, добытой своими руками, исходя из своих возможностей и ресурсов, а также природно-климатических условий. В рационе северян испокон веков были молоко, молочные продукты, мясо, рыба, ягоды, дикороссы и т.д. В качестве приправ использовали различные травы, которые росли недалеко от мест поселений, в основном это дикий зеленый лук, үөрэ ото (полынь), щавель и пр. С развитием цивилизации, транспорта, миграции сельских жителей в города, вкусовые предпочтения якутян стали меняться.

Все больше людей стали переходить на консервированные продукты и еду быстрого приготовления. И ассортимент продуктов в супермаркетах настолько расширился, что некогда экзотические заморские овощи, фрукты, разные приправы и т.д. стали повседневным явлением. Однако исследования ученых, практикующих врачей показывают, что все это не всегда полезно, а даже вредно для здоровья человека. Товары, предлагаемые нарядными полками супермаркетов, с каждым годом становятся все более непригодным в пищу. В составе продуктов питания все больше непонятных ингредиентов. Разве «пластиковая» еда сможет сделать человека здоровым и помочь прожить долгие годы? Нет!

Вряд ли мы, тем более наши дети уже попробуем пищу, которую ели наши прадеды. Конечно, можно уехать в глушь, в тайгу и начать жить так, как жили люди несколько сотен лет назад, но кто на это готов? В этой связи в последние годы врачи, диетологи бьют тревогу и пропагандируют здоровый образ жизни, а, это, прежде всего – здоровое питание. Многочисленные исследования подтверждают, что большинство болезней идёт от совершенно неправильного питания и образа жизни! То, что мы едим и как это едим, отражается на нашем самочувствии!

Мастер-класс по умному питанию…

Врачи наше республики не остаются в стороне от этой проблемы. Особенное внимание уделяет этому вопросу главный врач городской поликлиники №1, депутат Якутской городской Думы Алевтина ЭВЕРСТОВА. Помимо своей основной работы и депутатской деятельности, Алевтина Васильевна находит время для пропаганды здорового образа жизни и правильного питания.

Так, по ее инициативе для разных категорий жителей города проводятся интересные и полезные мастер-классы. Так и 2 мая, в день светлой Пасхи она провела мастер-класс по умному питанию для многодетных матерей.

На открытии мастер-класса Алевтина Васильевна подчеркнула роль правильного питания для здоровья, и отметила, что оно возможно и в наше время при условии правильного подбора продуктов и условий приготовления. Цель таких встреч – пропагандировать правильное питание, научить ему как можно больше людей. Это особенно актуально в последнее время, в период пандемии от ковида-19. Многие переболели инфекционными болезнями и постковидное восстановление также зависит от качественного питания.

Далее Алевтина Эверствова отметила: “Проект «Умное питание» стартовал два года назад в рамках формирования здорового питания, ведь мы состоим из того, что едим”.

На мероприятии было много представителей СМИ. Алевтина Васильевна отметила, что первый мастер-класс был проведён для старшеклассников, которые в будущем будут готовить себе вкусную и здоровую пищу. Второй проект провели для онкобольных, у которых есть определённые графики и режим питания. «Им бывает сложно перенести химиотерапию и реабилитироваться после операций на желудке и кишечном тракте. Также был проведён мастер-класс для пожилых», -отметила врач.

На этот раз пригласили многодетных матерей из Октябрьского округа Якутска. Почему именно их? «Государство оказывает большую поддержку многодетным семьям. Многие мамы работают, поэтому им бывает сложно быстро приготовить здоровую и вкусную еду. Сегодня закончился великий пост и поэтому мы решили показать, какие полезные блюда можно создать из простых продуктов», — поделилась она целью мастер-класса.

В назначенное время все 15 приглашенных многодетных матерей собрались в небольшом и уютном ресторане “Ms Lee”.

Следует особо отметить, что вначале мероприятия сотрудник ресторана измерила температуру каждого гостя, вручила бахилы, колпаки, перчатки и обработала руки антисептиком. Таким образом, все требования санминиума и безопасности были соблюдены.

После комментариев для представителей СМИ и приветствия участников мастер-класса, Алевтина ЭВЕРСТОВА представила шеф-повара Павла ГАБЫШЕВА, который согласился поделиться секретами поварского мастерства. Все необходимые продукты и ингредиенты заранее были тщательно подготовлены и разложены на столе, ожидая своего часа.

Павел ГАБЫШЕВ оказался молодым, высоким и симпатичным. Он разделил собравшихся на три команды. И дал задания для приготовления нескольких блюд, по ходу четко разъясняя и показывая технологию приготовления. Так, надо было за расчетное время приготовить горячее, десерт и напитки.

Шеф-повар обещал, что научит быстро готовить: «Мы приготовим три блюда – овощное спагетти с курицей, кокосовую сгущенку с кулинарным пуншем и лёгкий летний лимонад из цитрусовых. Это достаточно простые блюда, которые каждый может легко приготовить дома. Овощное спагетти даст организму витамины, которых так не хватает после долгой зимы. Сладкий пунш легко приготовить в микроволновке, а лимонад освежит и зарядит энергией».

Ассортимент продуктов для горячего состоял из куриного филе, цветной капусты, моркови, сладкого перца, репчатого лука, кабачка, зелени и приправ. Для кондитерского изделия — мука, яйца, мед, разрыхлитель для теста, сахар, краситель (красный и зеленый). Для десерта — кокосовое молоко, сахар и т.д. Фрукты для напитка: лимоны, апельсины и газированные бутилированные воды. Как видим, продукты доступные и повседневные, имеющиеся на кухне у каждой хозяйки.

Далее начался интересный процесс приготовления блюд. Одни замешивали тесто в стаканчиках, другие тонко нарезали овощи, а третьи кипятили кокосовое молоко до загустения. Все мамы активно и весело включились в процесс…

Интересно было наблюдать за процессом работы. Итак, приготовление десерта в бумажном стаканчике:

1. Разбили 1 яйцо;

2. Взбили вилкой и всыпали столовую ложку муки и чайную ложку разрыхлителя для теста, взбили;

3. Туда же влили столовую ложку меда и ложку сахара. Все вместе тщательно размешали.

4. После того, как тесто в стаканчике приобрело однородное состояние, капнули красители. В один стаканчик красный краситель, в другой — зеленый. И опять тщательно взбили вилкой.

5. Накрыли пищевой пленкой и поместили в микроволновку запекать. Через несколько минут получили интересный кекс или маффин, кому как… Вкус изделия отличный.

Также попробовали десерт из сгущенного кокосового молока, получился отменным.

Наконец, все дружно стали жарить-парить горячее блюдо из куриного филе. В небольшом количестве растительного масла быстро обжарили с двух сторон до золотистой корочки тонко нарезанное филе. К нему добавили по очереди нарезанные тонкими и красивыми ломтиками овощи: морковь, капусту, лук репчатый, сладкий перец, кабачки. Обжарили до полуготовности. В конце добавили соевый соус “Унаги” и устричный “Терияки”. Все вместе обжарили еще несколько минут и подали на дегустацию, украсив зеленью. Получилось очень вкусное блюдо.



И в финале сам шеф-повар Павел Габышев виртуозно, как волшебник показал приготовление изысканного напитка-лимонада.

Вашему вниманию рецепт приготовления от шеф-повара. Он по очереди дольками нарезал лимон и апельсин, положил цитрусы в подготовленные графины, размял деревянной лопаточкой. Туда же влил по две столовые ложки меда и сахара, тщательно размешал. Затем влил охлажденную газированную бутилированную воду. Все тщательно размешал и добавил листочки свежей мяты. Все ингредиенты еще раз тщательно размешал деревянной лопаточкой, разлил по бокалам и подал гостям. Попробовала, и признаюсь, что очень-очень вкусно получилось.

Когда мероприятие подходило к концу, я поговорила с несколькими участницами.

— Вам понравился мастер-класс? Научились чему-то новому?

Жанна НУРИМАНОВА, домохозяйка, мать 7-ых детей: «У меня большая семья, старшему 27 лет, работает. Младшей дочери 9 лет. Два мальчика и пять девочек у нас. Супруг работает, я занимаюсь домом и детьми. Мне очень понравилось, я научилась приготовлению блюд, которые сегодня представил Павел Габышев. Все продукты доступные, их можно найти в любом магазине. Считаю, что такие мероприятия полезны и выражаю благодарность Алевтине Васильевне и руководству Октябрьского округа».

Мария ГОЛОКОВА, мать 3-их детей, ждет четвертого. Старшему 17 лет, младшему — 8. Все школьники. «Я приготовила десерт из кокосового молока и небольшой бисквит. Мне очень понравился мастер-класс. Постараюсь дома побаловать своих домочадцев».

Все продукты и необходимую утварь предоставили спонсоры. Об этом рассказала Светлана Николаевна ПАВЛОВА, заместитель руководителя управы Октябрьского округа:

— Алевтина Васильевна является депутатом по нашему округу, и мы проводим совместно много мероприятий. Она вышла с инициативой о проведении такого мастер-класса, и мы с удовольствием поддержали. Это четвертое мероприятие такого рода. Все ингредиенты по списку, составленному Павлом Габышевым, нам предоставили магазины, которые находятся в нашем округе. Они всегда идут навстречу, за что очень благодарны нашим спонсорам. Сегодня в связи с карантином мы пригласили только 15 многодетных матерей, у которых от трех и более детей и которые проявляли активность в групповых чатах управы Октябрьского округа. Из-за санитарных требований количество участниц было ограничено, хотя желание поучаствовать выразили многие. Также обязательным условием участия стало наличие вакцины от коронавируса или наличие антител. А вообще в нашем округе проживают более трехсот многодетных семей. Мы с ними поддерживаем связь.

Помещение для проведения мастер-класса бесплатно предоставила директор ресторана “Ms Lee” Евгения ЛИ, которая участвовала в мастер-классе.

Так закончился этот мастер-класс для многодетных семей под руководством Алевтины ЭВЕРСТОВОЙ. Врач-депутат поблагодарила участников мероприятия и всех, кто содействовал и помогал его проведению.

Участники мастер-класса обрели новые компетенции по умному питанию, а главное получили эмоциональный импульс. А значит, здоровых семей в нашем городе станет больше.

В заключение мероприятия Алевтина ЭВЕРСТОВА отметила, что такие мастер-классы очень востребованы и теперь врачи планируют проведение марафона здорового питания.

«В этом проекте мы будем работать с опытными диетологами нашей поликлиники и терапевтами. Я заметила, что есть много марафонов для похудения. Но на самом деле там происходит не совсем квалифицированная консультация. Решила, что это направление нужно взять на заметку и расширить его», — обещала организатор здравоохранения.

Смотрите видеоверсию мероприятия от Олега ЖЕЛНИНА: