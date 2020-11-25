Мастер-классы для народных театров и ДК

С 1 по 3 декабря Театр юного зрителя РС(Я) при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я) проводит онлайн мастер-классы на темы: «Сценическая речь» (дыхательные упражнения), «Театральное искусство», «Сценография и методика проведения культурно-зрелищных мероприятий» для руководителей народных театров, театральных кружков, для художественных руководителей, художников, режиссеров, методистов домов культур на платформе Zoom.

Мастер – класс проведут актрисы Театра юного зрителя, отличники культуры РС(Я), выпускницы Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Изабелла Егорова, Анна Флегонтова и главный художник Театра юного зрителя, отличник культуры РС(Я), выпускница Санкт-Петербургского университета изобразительного искусства Прасковья Павлова.

Один слушатель может пройти все три мастер-классы, по окончанию выдается сертификат прохождения мастер-класса.

Заявки принимаются до 30 ноября, вы можете задать интересующие вопросы и оставить заявку по номеру +7 (914) 820-51-00